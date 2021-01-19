В Норильск с личным визитом прибыл министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

Предыдущее соглашение было заключено между федеральным центром, Красноярским краем, муниципалитетом Норильска и «Норникелем» сроком на десять лет и завершило своё действие в прошлом году. Документ был направлен на решение комплексных задач территорий Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по повышению надёжности эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры, сохранению жилищного фонда, развитию социальной инфраструктуры. Необходимость в ревизии и анализе сделанного за предыдущие годы возникала накануне заключения следующего соглашения, которое в этот раз совпадает с федеральным комплексным планом развития Норильска до 2035 года и будет действовать, соответственно, на пять лет дольше. На это, по словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, предусмотрено порядка 153 млрд рублей.

В рамках реализации мероприятий с 2011 по 2020 год по модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры выполнен ремонт 34 км инженерных сетей общей стоимостью 1 млрд 371 млн руб., выполнены работы по сохранению устойчивости зданий жилищного фонда и проведён ремонт 283 фундаментов многоквартирных домов (МКД) общей стоимостью 2 млрд 610 млн рублей, выполнен ремонт 1389 муниципальных квартир по переселению из аварийного и ветхого жилищного фонда общей стоимостью 562 млн рублей и снесено 18 ветхих и аварийных строений (затраты составили 241 млн руб.), выполнен комплексный капитальный ремонт трёх многоквартирных домов общей стоимостью 754,9 млн. рублей.