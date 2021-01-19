В Норильск с личным визитом прибыл министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края
В Норильск с личным визитом прибыл министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края
Цель визита Евгения Афанасьева, министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, — подвести итоги мероприятий, которые были реализованы в рамках четырёхстороннего соглашения, а также наметить план на заключение следующего.
Предыдущее соглашение было заключено между федеральным центром, Красноярским краем, муниципалитетом Норильска и «Норникелем» сроком на десять лет и завершило своё действие в прошлом году. Документ был направлен на решение комплексных задач территорий Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по повышению надёжности эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры, сохранению жилищного фонда, развитию социальной инфраструктуры. Необходимость в ревизии и анализе сделанного за предыдущие годы возникала накануне заключения следующего соглашения, которое в этот раз совпадает с федеральным комплексным планом развития Норильска до 2035 года и будет действовать, соответственно, на пять лет дольше. На это, по словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, предусмотрено порядка 153 млрд рублей.
В рамках реализации мероприятий с 2011 по 2020 год по модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры выполнен ремонт