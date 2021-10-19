В Норильск с рабочим визитом прибыл министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края

Первым делом министр оценил состояние подъездов нескольких норильских домов. Затем в администрации города прошло совещании с участием главы Норильска Дмитрия Карасева, руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края Евгения Скрипальщикова, а также представителей управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации МУП «КОС».

«Сегодня мы детально обсудили тему взаимодействия управляющих компаний с МУП «КОС», обратив внимание коллег из ресурсоснабжающей организации на необходимость оперативного устранения аварийных ситуаций, которые происходят на транзитных участках сетей. А представителям УК указали на качество выполнения работ по текущим ремонтам, ведь средства, которые тратятся на это, весьма значительны - по Норильску это более 500 миллионов рублей. И очень важно, чтобы эти деньги не только использовались по назначению, но и результат был качественным», - пояснил Евгений Афанасьев.

Сегодня в городе остро стоит вопрос с течами под многоквартирными домами. Норильчане жалуются на них во все службы. Участники совещания сошлись на том, что на такие аварии реакция должна быть максимально быстрой. Но верный алгоритм действий можно выстроить только общими усилиями.

«Безусловно, проблема растепления грунтов в городе существует. В первую очередь норильчанам необходимо обращаться в управляющие компании. Они уже определят, в чьей зоне ответственности находится этот участок сети к МУП «КОС» или их самих. И сегодня мы договорились, что управляющие компании совместно с ресурсоснабжающей организацией придут к некоему консенсусу в этом вопросе. Да, реакция на устранение течей есть, и она достаточно оперативная. Но проблему последствий, например, затопления, нужно решать комплексно», - высказал своё мнение Евгений Скрипальщиков.

Дмитрий Карасев, в свою очередь, пообещал взять данную ситуацию под личный контроль и как можно скорее разрешить её.

Помимо этого, участники совещания обсудили ход реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска и муниципальной программы «Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

«В этом году за счёт текущего ремонта в городе удалось выполнить большой объём работ. Естественно, в силу ряда причин какие-то работы сорвались, и это немного замедляет дело, так как на ремонты специально выделяются средства из бюджета. Но это не значит, что работы будут заброшены, все они перенесены на следующий год или будут выполнены зимой, если представится возможность», - сообщил градоначальник.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году из местного бюджета было выделено 700 млн руб., в следующем году эта цифра вырастет до 1,1 млрд руб. Финансирование программы увеличено в рамках реализации нового, комплексного подхода к благоустройству города.

«В следующем году мы хотим заняться определённым кварталом, починить кровлю и фасады домов, произвести асфальтировку и благоустройство территории. Это солидный комплекс работ, и потребуется привлечение серьёзных сил, чтобы за наше короткое лето успеть сделать всё задуманное», - пояснил Дмитрий Карасев.

Глава города добавил, что зона для благоустройства уже выбрана – это ул. Мира, дома, стоящие справа и слева от здания Заполярного театра драмы.

У Евгения Афанасьева впереди осмотр ремонтируемых объектов коллекторного хозяйства в Талнахе и в Центральном районе. Напомним, что до 2024 года на ремонтные работы выделено 1,6 млрд руб., предстоит привести в порядок 12,5 км коллекторов. 648 млн руб. направлены на мероприятия по термостабилизации грунтов. 400 млрд руб. из этой суммы освоено в текущем году на двух участках.