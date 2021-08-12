До конца лета из Снежногорска и с берегов реки Хантайки вывезут более 10 тысяч тонн мусора

Вывоз мусора проходит в рамках программы по сохранению природы и снижению уровня антропогенной нагрузки на природную среду северных территорий Арктической зоны, которая принята руководством компании. За два года на территории Снежногорска, Усть-Хантайской ГЭС, по берегам реки Хантайки и водохранилища планируется убрать, демонтировать и подготовить к отгрузке остатки ветхих строений, бетонные нагромождения, арматуру, бесхозные речные суда.

На сегодняшний день пять барж Енисейского речного пароходства уже вывезли около пяти тысяч тонн мусора. Ещё две тысячи тонн мусора и около четырёх тысяч тонн металла подготовлены к отгрузке. Весь мусор будет переработан и утилизирован в Красноярске. Сейчас подрядчик занимается разбором восьми аварийных объектов.

Мероприятия по уборке территории Снежногорска запланированы до 2024 года. В 2021-м году компания направила на эти цели 130 млн руб., в 2022-м планируется выделить ещё 200 млн руб.