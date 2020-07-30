В Норильск с рабочим визитом прилетел первый заместитель министра РФ по делам ГО и ЧС Александр Чуприян

Замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий оценивает реализацию мероприятий, проводимых в зоне разлива топлива с ТЭЦ-3.



Александр Чуприян уже побывал на ТЭЦ-3, где осмотрел площадку рекультивации и хранения дизельного топлива, и на хвостохранилище «Лебяжье» - там организована площадка сепарации и склад хранения топливно-водяной смеси, которую перекачивают из резервуаров на реке Амбарной.



После этого Александр Чуприян вылетел в лагерь спасателей, где запланировано совещание по вопросам ликвидации последствий инцидента на резервуаре хранения дизельного топлива.



Напомним, во время ликвидации разлива топлива на ТЭЦ-3 было собрано порядка 34 тысяч кубометров топливно-водяной смеси, в том числе с акватории реки Амбарной - 26 тысяч, откачано из зумпфов – восемь тысяч. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 189 тысяч тонн загрязнённого поверхностного грунта. Обработано сорбентом 246 км береговой линии.