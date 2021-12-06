В Норильск завозится крупногабаритное оборудование для «Серной программы»

Напомним, это крупнейшая экологическая инициатива компании «Норникель», направленная на кардинальное улучшение окружающей среды. Программа предполагает запуск установок по улавливанию выбросов на Надеждинском металлургическом и Медном заводах. Её общая стоимость оценивается более чем в 300 млрд руб.

Мероприятия программы входят в федеральный проект «Чистый воздух». Технология «Серной программы» включает промежуточное производство серной кислоты с высокой степенью утилизации диоксида серы. Это наиболее проверенный и эффективный способ утилизации диоксида серы в металлургии. Технология позволяет улавливать 99% и более газа с агрегатов, на которых она установлена.

На начало декабря уже смонтировано более 700 т различных агрегатов из необходимых 7 000 т. Сейчас на участке производства известкового молока идёт сборка шаровых мельниц, которые будут производить порошок для приготовления этого раствора. Известковое молоко используется для нейтрализации продуктов серной кислоты, возникающих в результате металлургического производства.

Подрядная организация «Велесстрой» установила самую большую деталь одной из шаровых мельниц — барабан весом в 28 т.

И таких шаровых мельниц смонтируют четыре. Для их транспортировки морем в Дудинку понадобилось свыше 400 грузовых мест на кораблях «Норникеля». Под гигантское оборудование подготовили соответствующие фундаменты. Это сложные инженерно-технические сооружения. На каждое ушло почти 1000 куб. м бетона. Монтаж мельниц идёт по плану, все четыре барабана смонтируют в ближайшее время. Это оборудование будет работать в комплексе с другими важными агрегатами проекта.

«Список оборудования очень обширный: здесь и химическое, и механическое, и механо-технологическое оборудование. Очень много вспомогательных систем — это и вентиляция, и водоснабжение, и водооборотка. Всё заказано, всё запроектировано по последнему слову техники. Это будет наиболее передовой объект, который планируется в рамках «Серной программы». Полный технологический цикл вместе с пусконаладкой мы планируем завершить в сентябре 2022 года», — прокомментировал старший менеджер проектного офиса «Серной программы» на площадке Надеждинского металлургического завода Павел Жигулин.

В ближайшее время в порт Дудинки придёт самое большое оборудование экологического проекта — теплообменники для участка производства серной кислоты. Каждый - весом свыше 200 т.

В планах на ближайшую перспективу - полностью закрыть тепловой контур участков по производству известнякового молока и по производству серной кислоты. Вместе с тем в течение трёх месяцев на «Надежде» намерены возвести каркасы зданий и тепловой контур ещё трех важных объектов. Параллельно с этим постоянно ведётся монтаж оборудования.

Всего одновременно строится сразу 15 объектов проекта. В круглосуточном режиме работают более 1600 специалистов, привлечено около 260 единиц спецтехники. В пик работ на строительной площадке будет задействовано до 6000 человек.

Гипсохранилище готово почти на 80%. Начиная с весны, будет особенно активно вестись монтаж всего технологического оборудования и инженерных систем. А к лету планируется выйти на индивидуальные испытания и пусконаладочные работы.