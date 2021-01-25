В Норильске будет реализовываться проект по восстановлению снегозаградительных щитов Потапова

Проблема снежных заносов для Норильска актуальна всегда. Ещё в первой половине прошлого века, когда Норильск был посёлком, на расчистку снежных завалов на железной дороге и трассах общего пользования тратились огромные средства и человеческие ресурсы. Завалы достигали 30 метров, иногда бороться с ними приходилось с помощью взрывчатки. Поезд из Дудинки в Норильск мог прорываться через снежные заносы до 28 дней.

Тогда проблему снежных заносов решил инженер Михаил Потапов, который сконструировал необычной формы щиты, стоящие под углом и направляющие поток ветра со снегом определенным образом, за счёт чего снег с путей сметался. Щиты Потапова простояли до наших дней, однако в значительно степени пришли в негодность, да и климат за 80 лет поменялся. Северяне и учёные пришли к необходимости не только реконструировать сами заграждения, но и сделать это, проведя научные исследования, компьютерные испытания, приняв во внимания информацию об актуальных и возможных климатических изменениях.

Научные сотрудники СФУ изучили трассу Норильск - Алыкель, определили пять самых критических участков с наибольшей снегозаносимостью и создали ряд компьютерных разработок, с помощью которых удалось получить математическую и физическую модели самых опасных мест. Один из этапов исследований, реализуемый этой зимой в районе Норильска и Кайеркана, предполагает изучение силы и направления ветра на отдельных участках с применением специальных маркеров из вещества, которое позволит впоследствии определить площадь, направление и степень заноса снегом. На основании этих исследований планируется выяснить, где, в каком направлении и какими эшелонами возводить элементы снегоборьбы - современные щиты Потапова.

Проектом СФУ Норильску предложено еще несколько вариантов борьбы со стихией с участием других институтов, а также корпорации «Росатом».

- Это очень важный проект, как для Норильска, так и для территории в целом. - Сказал на презентации руководитель работ по проекту, кандидат экономических наук Юрий Захаринский. - При его формировании пришлось изучать и российский, и зарубежный опыт в этой области. Думаю, проектом после внедрения в Норильске, могут заинтересоваться и другие сибирские территории.