В Норильске будут судить мужчину за похищение людей

Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту похищения и незаконного удержания двух жителей Дудинки. Обвинение предъявлено норильчанину.

В декабре 2004 года между обвиняемым, который занимался организацией игорной деятельности в Норильске, и его двумя партнёрами по бизнесу возникли разногласия, в результате произошёл передел собственности, и были образованы две организации.

Руководитель одной из фирм разукомплектовал игровые автоматы, которые глава второго предприятия считал своими. Тот, чтобы узнать, где находятся сокрытые игровые автоматы, привлёк четырёх своих знакомых для похищения конкурентов. Последних захватили силой, посадили в автомобиль и привезли в гаражи. Потерпевших удерживали там две недели, в них стреляли из травматического пистолета, оставляли связанными длительное время, били, лишали еды и питья. Всем этим руководил инициатор преступления.

Сотрудники правоохранительных органов установили место содержания похищенных и освободили их. Все члены преступной группы, кроме организатора, были задержаны, привлечены к уголовной ответственности и приговорены к длительным срокам заключения. Он же длительное время скрывался от следствия под чужой фамилией.

В марте этого года его задержали в Московской области и доставили в Норильск.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения двух лиц).

Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.