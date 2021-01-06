В Норильске действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру

Сегодня в городе, по прогнозам синоптиков, ожидается снег, метель, видимость менее 1000 м, юго-западный ветер 12-17 м/с с порывами до 27 м/с. Температура воздуха -20...-25°С, в районах -15...-20°С.

По решению ГИБДД, автодорога Норильск–Алыкель закрыта для движения всех видов транспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31 и 33-го маршрутов осуществляется по расписанию.

Аэропорт открыт. Для доставки авиапассажиров выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута. Отправление от АДЦ г. Норильска по мере накопления пассажиров.