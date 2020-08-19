В Норильске горят торфяники

В Оганере тлеют торфяники. Они известны тем, что тушить их чрезвычайно тяжело. Но горожан это мало волнует. С 9 июня в Норильске действует особый противопожарный режим, не смотря на это, норильчане повсеместно разводят костры.

Рядом с очагом находится городская больница. Пациенты и врачи задыхаются от едкого дыма. Ключевым моментом является то, что к очагу очень сложно подобраться, поэтому спасатели пробираются на квадроциклах и заливают мох из мотопомп.

Напомним, что возгорания уже случались в 2008 и 2013 годах. И всё из-за беспечности норильчан.