В Норильске и на Таймыре отменён режим ЧС, установленный после разлива топлива на ТЭЦ-3

Напомним, разлив произошёл 29 мая прошлого года в результате разгерметизации ёмкости с дизельным топливом на ТЭЦ-3. Тогда в акваторию рек Далдыкан и Амбарная попало 21 163 тонны топлива.

В ликвидации аварии были задействованы ресурсы МЧС России, спасательного формирования «Морская спасательная служба» из Мурманска, краевого учреждения «Спасатель», а также предприятий «Норникеля», «Газпром нефти» и «Транснефти». Общая группировка сил составляла около 700 человек и более 200 единиц техники.

На сегодняшний день все три этапа по локализации и ликвидации последствий аварии завершены. Продолжаются работы по переработке загрязнённого грунта и сорбента, а также по рекультивации земель и водных объектов.

В связи с этим правительство Красноярского края приняло решение отменить режим чрезвычайной ситуации в Норильске и на Таймыре.