В Норильске и на Таймыре за год отловили и чипировали 259 бездомных животных

Об этом сообщает управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Отловом и содержанием безнадзорных животных на территории занимается пункт передержки животных «Бытовик» (район Талнах). С начала года подрядчик отловил и чипировал 259 особей, из них 153 — в Дудинке. Работа ведётся круглогодично, по мере поступления заявок от горожан. Заявки для отлова агрессивных безнадзорных животных принимаются по телефону горячей линии (39191) 5-84-92.

В ближайшее время специалисты «Бытовика» планируют выезд для отлова бездомных животных в посёлок Носок, сёла Караул и Хатанга.

В следующем году на отлов и содержание животных Таймырский муниципальный район получит субвенцию из краевого бюджета в размере пяти миллионов рублей. Добавим, что согласно правилам благоустройства, отлову подлежат бездомные животные без намордников независимо от породы и назначения (в том числе имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улице без хозяина.