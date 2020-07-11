МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске ищут счастливчика, выигравшего квартиру

В Норильске ищут счастливчика, выигравшего квартиру

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В Норильске ищут счастливчика, выигравшего квартиру

В Норильске ищут счастливчика, выигравшего квартиру

Норильчанин, выигравший новую жилплощадь на викторине 1 июля, до сих пор не обратился за выигрышем. Номер его бланка ‪1446848‬.

Напомним, викторина на знание Конституции РФ проводилась региональным отделением Ассоциации юристов России с 25 июня по 1 июля. Посетившие участки для голосования смогли принять в ней участие.

Горожанин, чей бланк выиграл квартиру, приходил голосовать на 631-й избирательный участок. Организаторы просят его выйти на связь на сайте викторина2020.рф до 15 июля.

11 июля в 13:37 2080
Викторина2020
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