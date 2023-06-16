В Норильске изменят план пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам

Так, в маршрут № 31 Норильск — Кайеркан будут включены рейсы через остановочный пункт «Пождепо» (в районе ул. Первомайской, 52а). Кроме того, изменится схема движения по маршруту № 31Б (Норильск — Кайеркан), который охватывает Ленинский проспект, улицы Талнахскую, Бегичева и Нансена. В этот маршрут включат малый круг по району Кайеркан и несколько остановок в Центральном районе:

• кафе «Поляна»;

• улица Дзержинского;

• аптека;

• универмаг «Талнах»;

• противопожарная служба;

• гипермаркет «Вега»;

• улица Ленинградская;

• магазин «Жар.Птица»;

• улица Нансена, 102 (по требованию).

Помимо этого, в изменённом плане пассажирских перевозок на 2023—2025 годы уточнено количество рейсов муниципальных маршрутов на 2023 год с учётом выходных и праздничных дней; количество рейсов в 2023 году по маршрутам № 22И, 23, 24 в связи с окончанием дорожных работ по ул. Дудинской (возвращение к ранее утверждённым схемам движения); количество рейсов в 2023 году по маршрутам № 22 и 41 для доставки пассажиров в (из) гидропорт(а) «Валёк» в связи с увеличением количества авиарейсов по маршруту Норильск — Снежногорск — Норильск.

Добавим, что озвученные изменения ранее были согласованы на заседании городской транспортной комиссии.

Представленные изменения в план пассажирских перевозок члены депутатской комиссии по городскому хозяйству согласовали.