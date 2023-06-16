В Норильске изменят план пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам
В Норильске изменят план пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам
Обновлённый план был представлен на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству.
Так, в маршрут № 31 Норильск — Кайеркан будут включены рейсы через остановочный пункт «Пождепо» (в районе ул. Первомайской, 52а). Кроме того, изменится схема движения по маршруту № 31Б (Норильск — Кайеркан), который охватывает Ленинский проспект, улицы Талнахскую, Бегичева и Нансена. В этот маршрут включат малый круг по району Кайеркан и несколько остановок в Центральном районе:
• кафе «Поляна»;
• улица Дзержинского;
• аптека;
• универмаг «Талнах»;
• противопожарная служба;
• гипермаркет «Вега»;
• улица Ленинградская;
• магазин «Жар.Птица»;
• улица Нансена, 102 (по требованию).
Помимо этого, в изменённом плане пассажирских перевозок на 2023—2025 годы уточнено количество рейсов муниципальных маршрутов на 2023 год с учётом выходных и праздничных дней; количество рейсов в 2023 году по маршрутам № 22И, 23, 24 в связи с окончанием дорожных работ по ул. Дудинской (возвращение к ранее утверждённым схемам движения); количество рейсов в 2023 году по маршрутам № 22 и 41 для доставки пассажиров в (из) гидропорт(а) «Валёк» в связи с увеличением количества авиарейсов по маршруту Норильск — Снежногорск — Норильск.
Добавим, что озвученные изменения ранее были согласованы на заседании городской транспортной комиссии.
Представленные изменения в план пассажирских перевозок члены депутатской комиссии по городскому хозяйству согласовали.