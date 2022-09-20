В Норильске к 300-летию прокуратуры открылся монумент в честь ведомства

Трёхсотлетний юбилей со дня основания прокуратуры России ознаменован появлением монументов и памятников по всей стране. Ветераны прокурорской службы обратились в администрацию города с просьбой установить подобный символический знак и в Норильске.

Глава города Дмитрий Карасев поддержал идею. Силами управления капитального ремонта и строительства Норильска был обустроен сквер. Свежеуложенный грунт на клумбах уже засеян озимыми видами растений. Финансирование проекта взяла на себя компания «Норникель». В будущем году сквер, где расположился памятник, обещает предстать перед норильчанами и гостями города в том виде, как его задумали авторы.

На открытии памятника Дмитрий Карасев отметил, что и город, и компания высоко оценивают работу прокуратуры Норильска. «Новое общественное пространство — это дань уважения славным традициям работников прокуратуры, их преданности выбранному делу, твёрдости убеждений. От всей души благодарю вас за профессионализм, чувство долга, справедливость и мужество, которое вы ежедневно проявляете на службе. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов», — сказал глава Норильска, обращаясь к виновникам торжества.

Прокурор Норильска Андрей Лейман, в свою очередь, добавил, что монумент должен напоминать гражданам о преемственности принципов служения государству и обществу: «Данный знак символизирует законность, порядок, твёрдый характер в их укреплении и торжество прав и законных интересов граждан. Ранее в регионе подобный символ имелся только в Красноярске, теперь он есть и в Норильске. Я связываю это с масштабными мероприятиями по развитию города, которые реализуются в настоящее время».