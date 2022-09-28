В Норильске, как и по всей стране, проходит частичная мобилизация

В указанное в повестке время гражданам следует прибыть в муниципальный пункт сбора мобилизационных ресурсов. С собой необходимо иметь военный билет, удостоверение личности и сведения о банковских реквизитах. Далее с каждым прибывшим военный комиссариат будет работать индивидуально.

Уже формируются первые группы резервистов. Среди них много тех, кто хочет служить по собственному желанию. Таким гражданам предлагается в оперативном порядке прибыть на призывной пункт, не дожидаясь уведомлений, по адресу: Городской центр культуры, ул. Орджоникидзе, 15, к 09.00 29 сентября 2022 года.

В Красноярском крае по телефону 122 работает горячая линия по вопросам мобилизации.