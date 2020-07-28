В Норильске колокольным звоном возвестили о 1032-й годовщине Крещения Руси

Это торжество православные отмечают 28 июля в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь. Храм в его честь находится на площади у Норильского ОМВД на улице Бегичева, 9а.

В престольный праздник здесь состоялись Божественная литургия и крестный ход. Верующие молились о здоровье земляков, помянули и ушедших. Секретарь Норильской епархии иеромонах Герман (Мельников) поздравил с именинами протоиерея Владимира Иванова и всех, кто носит имя святого князя, крестившего Русь.

Божественная литургия в летнее время совершается в храме-памятнике по воскресеньям в 9 часов утра. В день праздника торжественная служба прошла и в норильском Свято-Скорбященском соборе, завершившись перезвоном колоколов в рамках акции «Слава тебе, Боже!». Восемь последних лет по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла звон-благовест совершается по всей России в полдень по местному времени. Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана и ряда других стран в 2012 году.