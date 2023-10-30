В Норильске коммерческая организация утилизировала опасные медицинские отходы на обычном полигоне

По данным ведомства, фирма заключила контракты с тремя медицинскими организациями Норильска на сумму более 11 млн рублей. В рамках документа фирма должна была производить приём, сбор, вывоз и утилизацию медицинских отходов класса опасности «Б» и «В», а также обезвреживать отходы путём сжигания в специальных установках.

Однако с июля 2022 года по август 2023 года фирма, нарушая санитарные правила, вывозила отходы на полигон ТКО. Впоследствии сотрудниками полигона по указанию обвиняемого в медицинские учреждения были предоставлены акты, содержащие недостоверные сведения о выполнении работ по контрактам в части обезвреживания отходов путём сжигания. На основании отчётных документов организация незаконно получила более 11 млн рублей.

На сегодняшний день подозреваемый находится под домашним арестом в рамках возбуждённого уголовного дела о мошенничестве при оказании услуг по очистке отходов, расположенных на территории посёлка Снежногорск в городе Норильске.