В Норильске коронавирус обнаружен ещё у 15 человек

Всего с начала пандемии в нашем городе выявлено 180 заболевших. По данным на 17 июня, количество выздоровевших не изменилось – их 73. Сейчас на карантине находятся 873 человека, из них 42 взяты за последние сутки, а сняты – 16.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции: 8 (3919) 43-71-57.

В Красноярском крае зарегистрированы ещё 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число теперь 6 973человека. Скончались ещё 5 жителей края с подтверждённым диагнозом Covid-19, теперь число жертв коронавируса в регионе достигло 71.

За сутки в крае выздоровели 103 человека, в целом с начала пандемии – 2 431 гражданин.