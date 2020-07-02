В Норильске на 11 заболевших коронавирусом больше

По данным на 2 июля, сейчас в Норильске 473 зарегистрированных случая заболевания Covid-19.

С начала пандемии в городе выздоровели 88 человек. Сейчас на карантине находятся 318 пациентов, 49 из них взяты за последние сутки и 68 сняты.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции: 8 ‪(3919) 43-71-57.

Общее число заболевших в Красноярском крае за день увеличилось на 137 человек, теперь их 9 тысяч 181. Из больниц выписались 389 жителей региона, всего 4 517 граждан. Число умерших от коронавируса за сутки не изменилось, всего с начала эпидемии их было 137.