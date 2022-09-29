В Норильске начал работу муниципальный призывной пункт

Двери призывного пункта открылись вчера в 9 часов утра. Ещё до этого момента возле здания ГЦК собралась группа добровольцев. Мужчины, как полагается, взяли с собой военные билеты и удостоверения личности. Те, кому пришла повестка, предъявили её.

Среди первых прибывших — норильчанин Иван, он пришёл к пункту сбора сразу после ночной смены:

— Опыт службы у меня имеется, настроение хорошее. Я доброволец. В первую очередь хочу помочь людям, выразить поддержку президенту, доказать, что Россия — сильное государство. Ребятам, которые сейчас находятся на передовой, нужна смена. Дома их ждут родители, семьи, поэтому я готов занять их место, чтобы бойцы – те, кто уже там, в первых эшелонах, могли получить передышку. А родным остаётся только гордиться воинами. Как учит девиз ВДВ: «Никто, кроме нас!».

Ещё один доброволец – Григорий – девять лет служит во внутренних войсках:

— Я сам изъявил желание пополнить ряды Российской армии и вступить в борьбу с противником. Неделю назад написал на службе рапорт о том, что хочу призваться, а сегодня мне позвонили и пригласили на сборы. В своё время я присягнул Родине и останусь верен присяге, — говорит он.

Александр – отец девятилетнего мальчика. Своим решением добровольно пойти в армию хочет подать сыну пример правильного отношения к родной стране:

— Я всегда считал, что патриотическое воспитание – незаменимая часть сильного общества и сильной страны. Слова мы должны подтверждать действиями, и поэтому я здесь. А самое главное – речь сейчас идёт о безопасном будущем целых поколений. Что может быть важнее? — объясняет Александр.

— Вчера мне пришла повестка. Я заранее рассудил так: если настанет моя очередь – прятаться не буду. Знаю, что и мои друзья, и коллеги разделяют моё мнение и тоже готовы откликнуться на призыв. За спиной у меня два года службы в армии, правда, было это почти десять лет назад. Хорошо, что впереди учения. Там знания и навыки быстро вернутся, — рассказал 34-летний Никита из Талнаха.

К добровольцам и мобилизованным обратился глава Норильска Дмитрий Карасев:

- Братья, норильчане, наша страна сегодня стоит перед вызовами, которые угрожают не только ей, но и всему русскому миру. Сегодня мы боремся против агрессии, направленной на каждого из нас - на тех, кто является русским, россиянином. Наш город всегда был для России надёжным тылом - городом, который поддерживал страну в любых обстоятельствах.

Норильчане — это отважный народ. И сегодня, дорогие товарищи, братья, я хочу выразить вам слова искренней благодарности. Вы настоящие патриоты. Низкий поклон вам. Вы наши герои. Мы ждём вас всех домой, ваши семьи ждут вас.

Мобилизационный пункт работает круглосуточно. Первая партия призывников готовится к отправке уже в ближайшее время. Они будут проходить обучение в Омске.

Напомним, частичная мобилизация в связи с проведением специальной военной операции на Украине была объявлена в стране 21 сентября указом президента Российской Федерации. В своём официальном обращении к россиянам Владимир Путин определил круг граждан, которых касается мобилизация: это в первую очередь те, кто ранее проходил службу в рядах Вооружённых Сил РФ, в настоящий момент находится в запасе, имеет соответствующий опыт и необходимые военно-учётные специальности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что данная мера необходима прежде всего для того, чтобы закреплять и контролировать территории, находящиеся как на линии боевого соприкосновения, протянувшейся более чем на 1000 километров, так и позади неё. По его словам, призвать планируется около 300 тысяч человек. Количество и сроки для каждого субъекта Федерации определяются разные.

На данный момент, по данным Минобороны, приоритет отдаётся таким воинским специальностям, как артиллеристы, стрелки, танкисты, водители и механики-водители.

После получения повестки призывник обязан прийти в военный комиссариат, срок явки указывается в документе. Это не означает, что новобранца сразу же отправят на место прохождения службы: сначала ему предстоит пройти медицинскую комиссию, которая определит категорию годности к военной службе. Затем военнослужащий направляется к месту прохождения дополнительной военной подготовки, которая продлится не меньше месяца.

В военный комиссариат необходимо взять с собой следующие документы:

- паспорт, военный билет, учётно-послужную карточку, мобилизационное предписание или повестку, сведения о банковских реквизитах;

- удостоверение на право управления автомобилем и другой техникой (если таковое имеется);

-специалистам продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения - санитарную книжку.