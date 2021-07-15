В Норильске началась подготовка к отопительному сезону

- Необходимо провести ревизию полутора тысячи тепловых пунктов, а также подготовить к зиме более 600 км коммуникаций - тепловых, водопроводных, электрических. В том числе 192,1 км теплосетей, капитальный ремонт запланирован на 5,26 км из них - это вдове больше, чем в прошлом году - 2,5 км. Из 242,2 км электросетей капитальному ремонту подлежит 7,1 км. В 2020 году отремонтировано было 3,8 км, - рассказал Артем Пережев, исполняющий обязанности заместителя начальника управления городского хозяйства по энергетике.

На подготовку к отопительному сезону предусмотрено 6,2 млрд рублей, из которых 30,1 млн рублей будут выделены из местного бюджета.

Итоговые документы передадут в территориальный отдел Ростехнадзора для профильной проверки. Ожидается, что паспорт готовности к отопительному сезону город получит до 15 ноября.

Администрация города совместно с ресурсоснабжающей организацией и управляющими компаниями составили план отключения горячей воды, с которым можно ознакомиться на сайте города в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Как пояснил Артем Парежев, горячая вода в домах будет отсутствовать не более пяти суток.

Работы продлятся до 27 августа.