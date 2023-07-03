В Норильске началась приёмка дворовых территорий

Напомним, каждый год конкурсная комиссия, в которую входят представители администрации Норильска, администрации районов, жилищно-коммунального хозяйства и управления городского хозяйства, оценивают состояние дворовых территорий Большого Норильска. В первую очередь они оценивают состояние входных групп, фасадов, крылец жилых домов, обращают внимание на чистоту придомовой территории и мусорных площадок, а также на наличие и состояние спортивных и детских комплексов.

«Комиссия будет работать с 3 по 5 июля. Сегодня они принимали дворы Талнаха, завтра на очереди Центральный район, и в завершение — Кайеркан. При осмотре дворов Талнаха комиссия замечаний не выявила. И это неспроста, так как исторически так сложилось, что именно здесь управляющие компании ответственно подходят к своей работе», — отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Норильска Сергей Гарбарук.

Сегодня комиссия принимала территории двух управляющих компаний — «Северный быт» и «Талнахбыт». Работники УК потрудились на славу, что доказывают положительные комментарии конкурсной комиссии. Надежда Оробинская, генеральный директор управляющей компании «Северный быт», подчеркнула, что это самый важный момент в жизни УК — показать в летний период лицо города, а также делать его более красочным и эстетичным:

«Учитывая, что в этом году была очень затяжная весна, было сложно работать. Поэтому как только позволила погода, так сразу персонал приступил к благоустройству территорий. Иногда приходилось работать по 12-13 часов, так как были большие объёмы по покраске цокольных забирок, фасадов».

Ежегодно управляющие компании стараются делать сюрпризы для горожан, и этот год не стал исключением. УК «Северный быт» благоустроила для жителей района три общественных пространства. Первое — это спортивная площадка на ул. Кравца, 22. По просьбам горожан здесь был установлен теннисный стол, который станет востребованным не только среди взрослых, но и детей. Также было обновлено общественное пространство на ул. Горняков, 3—5. Это место очень популярно среди жителей Талнаха, многие любят здесь прогуливаться и отдыхать. Чтобы это место стало ещё лучше, УК установила здесь красочный баннер с домами, которые были построены в советские времена. А во дворе жилого дома на ул. Игарской, 14, была обустроена новая детская площадка.

«Площадка установлена в рамках программы «Доступная комфортная городская среда» с добавлением собственных средств. Так как мы с вами живём в 21 веке, было принято решение уйти от старых стереотипов — горка, песочница и качели — и установить современную детскую площадку. Учитывая объёмы и вес оборудования, мы столкнулись с трудностями во время его транспортировки, а также при установке — пришлось привлекать специалистов, которые работают с современным игровым оборудованием. Однако, судя по отзывам жильцов этого двора, наши старания себя оправдали», — добавила Надежда Оробинская.

Андрей Добровольский, начальник Талнахского территориального управления, в свою очередь отметил, что достойный результат при проверке территорий — это итог качественной ежедневной работы управляющих компаний Талнаха. Кроме того, он поделился с журналистами планами на текущий летний сезон:

«В этом году запланирована асфальтировка дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам общей площадью порядка восьми тысяч кв. м, а также улично-дорожной сети. Запланировано завершение первого этапа благоустройства площадки в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в районе ул. Рудной, 9—11. В следующем году работа там будет продолжена и объект будет завершён. Вместе с тем будет обустроено несколько новых площадок. На игровом комплексе в районе смотровой площадки будет уложено новое покрытие. А в районе библиотеки появится новая площадка».

Помимо прочего он добавил, что в районе продолжится активная работа по озеленению. Управление экологии уже завозит грунт, а также планирует высадить 30 тысяч цветов и растений.