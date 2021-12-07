В Норильске началась реализация основного этапа комплексного плана развития территории

Участок в 114 тысяч квадратных метров в районе улиц Озёрной и Югославской преобразится в ближайшие семь лет. С 2022 по 2029 год там возведут три одноподъездных и пять трехподъездных жилых домов, благоустроят прилежащую территорию. Кроме того, здесь появится новая современная школа, рассчитанная на 1100 мест и детский сад на 270 мест. Конкурсные процедуры по выбору подрядчика уже запущены. Финансирует строительство образовательных учреждений компания «Норникель».

«Особенность реализации комплексного плана развития Норильска такова, что строительство и реновация ведутся на достаточно обширных пространствах. Одновременно с появлением многоквартирных домов должен измениться и внешний облик близлежащей территории, а возведение объектов социальной инфраструктуры сделает район комфортными для проживания, закрыв целый ряд насущных для горожан вопросов. Комплексный план предполагает участие нескольких сторон, заинтересованных в качественном изменении Норильска. Подобные решения в целом дают толчок к развитию моногородов в Арктической зоне. Без помощи градообразующих предприятий, правительства РФ и региона местные власти не смогут самостоятельно преобразить территорию в необходимом объёме. Тем более ценным для Норильска является разработка комплексного плана и предшествовавшее этому заключение четырёхстороннего соглашения, - отметил Дмитрий Карасев.

Хотя реализация основных мероприятий комплексного плана развития территории начнётся в 2022 году, уже до конца этого года в Оганере введут в эксплуатацию новое пожарное депо. Это позволит обеспечить дополнительную безопасность жилого образования с населением более чем пять тысяч человек, где работают Норильский перинатальный центр и тысячекоечная городская больница.