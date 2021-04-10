В Норильске началась транспортировка нефтепродуктов из временных резервуаров к постоянному месту хранения на ХАДТ ТЭЦ-3

Накануне транспортировки главный инженер НТЭК Игорь Коробкин доложил, что сейчас должное внимание уделяется не только состоянию окружающей среды после разлива топлива на ТЭЦ-3, но и перевозке собранных нефтепродуктов.

«Нефтепродукты перекачаны в хвостохранилище Лебяжье, они находятся во временном резервуарном парке, который насчитывает 68 единиц. Объём резервуаров — 250 кубических метров. Топливная смесь была сепарирована, и сегодня это чистое дизельное топливо, которое планируется к дальнейшему использованию. Организована работа по утилизации загрязнённого грунта, собранного с территории, прилегающей к хранилищу дизтоплива на ТЭЦ-3, это 180 тысяч тонн. Подрядчик будет использовать новую технологию – микробиологическую ремедиацию загрязнённых грунтов», - рассказал Игорь Коробкин.

По сообщению начальника отряда пожарной охраны №2 Центра оперативного реагирования на ЧС и АСР Олега Пилюгина, транспортировка началась в тестовом режиме и продолжится не менее сорока суток.

Дмитрий Свиридов оценил эффективность мер, предпринятых компанией «Норникель», и высокую организацию сепарирования собранной смеси. А глава Норильска отметил: «Работы необходимо производить с соблюдением всех норм и правил безопасности охраны труда и в течение всей процедуры транспортировки осуществлять круглосуточный контроль».