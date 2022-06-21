В Норильске началась высадка цветов

Работы стартуют задолго до наступления тепла. Подрядчик держит рассаду в теплицах, на выращивание бутонов уходит от 50 до 70 дней. К концу июня цветы достигают нужного размера и их привозят в город.

- Традиционно на клумбах и газонах будут высажены бархатцы трёх цветов: лимонного, оранжевого и красно-оранжевого, - рассказывает Лариса Романченко — директор управления экологии. - Это наиболее стойкие цветы, их норильчане видят уже много лет. Они умеют восстанавливаться, а это особенно важно, потому как солнце у нас достаточно жёсткое, часто дует сильный ветер, температура воздуха порой меняется очень резко.

Первые цветы уже появились на Ленинском проспекте, сейчас обрабатывают газоны на улице Севастопольской, у площади Памяти Героев. Если погода позволит, подрядчик обещает высадить цветы везде, где запланировано. Согласно контракту, он обязан следить за состоянием посадок до сентября и при необходимости обновлять их. «Цветочный букет» для Норильска, Талнаха, Кайеркана и Снежногорска обойдётся городской казне в 20 миллионов рублей.

- В этом году город заказал научные исследования в области озеленения, контракт выиграла Высшая школа экономики, - делится Лариса Романченко. - В концепцию озеленения Норильска входят работы по исследованию почвы, географических и температурных условий нашей территории. После их проведения учёные должны дать рекомендации относительно набора растений, подходящих для нашего города, пояснить, какая флора у нас лучше приживется, как и где нужно высаживать растения и как за ними ухаживать. Изыскания будут вестись до ноября.

Может быть, в следующем году мы заметим на норильских газонах новые, непривычные для наших мест ростки и соцветия.