МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске начало работу подразделение экологического надзора

В Норильске начало работу подразделение экологического надзора

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В Норильске начало работу подразделение экологического надзора

Отдел министерства экологии края в северной столице региона создан для ужесточения контроля по соблюдению природоохранного законодательства.

В Норильске начало работу подразделение экологического надзора

Работать в нём будут три инспектора, их задача — осуществлять контрольно–надзорные мероприятия на территории Норильска и близлежащих населённых пунктов. Усиление экологического надзора проходит в рамках национального проекта «Экология».

Напомним, что минэкологии края расширяет штат экологических инспекторов с 2018 года. Такие территориальные подразделения созданы в крупных городах края — Канске, Лесосибирске, Ачинске, а также в Богучанском районе.

4 сентября в 13:40 230
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