В Норильске начало работу подразделение экологического надзора

Работать в нём будут три инспектора, их задача — осуществлять контрольно–надзорные мероприятия на территории Норильска и близлежащих населённых пунктов. Усиление экологического надзора проходит в рамках национального проекта «Экология».

Напомним, что минэкологии края расширяет штат экологических инспекторов с 2018 года. Такие территориальные подразделения созданы в крупных городах края — Канске, Лесосибирске, Ачинске, а также в Богучанском районе.