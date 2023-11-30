В Норильске наступили полярные ночи

Полярные ночи – это явление, когда солнце более 24 часов не появляется из-за горизонта. Самая короткая полярная ночь наблюдается на широте Северного полярного круга, где и находится Норильск.

В нашем городе полярную ночь называют гражданской. Этот вид отличается тем, что в истинный полдень – в 12.00 – горожане могут наблюдать сумерки.

В этот период медики рекомендуют высыпаться, а главное, принимать витамины, особенно витамин D3 – «солнечный витамин».