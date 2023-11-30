МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске наступили полярные ночи

В Норильске наступили полярные ночи

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В Норильске наступили полярные ночи

Солнце не будет выходить из-за горизонта 45 суток. И только 13 января город начнёт выходить из круглосуточной темноты.

В Норильске наступили полярные ночи

Полярные ночи – это явление, когда солнце более 24 часов не появляется из-за горизонта. Самая короткая полярная ночь наблюдается на широте Северного полярного круга, где и находится Норильск.

В нашем городе полярную ночь называют гражданской. Этот вид отличается тем, что в истинный полдень – в 12.00 – горожане могут наблюдать сумерки.

В этот период медики рекомендуют высыпаться, а главное, принимать витамины, особенно витамин D3 – «солнечный витамин».

Фото Витас Бенета
30 ноября в 16:55 300
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