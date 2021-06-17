В Норильске нынешним летом планируют отремонтировать фасады 22 домов

Из бюджета города выделено 225 миллионов рублей на ремонт 20 фасадов. Ещё два будут отреставрированы за счёт средств из региональной программы. В восьми домах работы уже ведутся, оборудование и материалы для ремонта остальных зданий будут доставлены в Норильск в ближайшее время. Подрядчики найдены для 21 объекта.

Планируется обновление пяти домов в Кайеркане. Фасады домов по адресам: ул. Строительная, 1а, и ул. Школьная, 3а, начали ремонтировать ещё в прошлом году. На фасаде дома № 7 на ул. Первомайской сейчас выполняется герметизация стыков панелей. Ждут начала ремонта объекты по адресам: ул. Норильская, 26, и Первомайская, 13.

В Талнахе фасады отремонтируют по адресам: ул. Горняков, 11; Таймырская, 7 и 28. Дом № 12 на ул. Новой будет утеплён с одного торца.

В Норильске будут отремонтированы дома № 36, 48, 72 и 82 на улице Нансена и дом № 48 на ул. Талнахской - здание прилегает к объекту благоустройства в рамках проекта формирования современной городской среды.

Жители домов по адресам: ул. Ленинградская, 1, и Ленинский проспект, 42, проголосовали за благоустройство по минимальному перечню, и работы уже выполняются. Здесь же ремонтируются и фасады.

Будет отреставрирован фасад дома № 66 по улице Талнахской. Включить этот объект в план ремонтов решили на одном из заседаний комиссии по городскому хозяйству норильского горсовета.

Также планируется завершить ремонтные работы на ул. Нансена, 36, 48, 72 и 82.

Дома, которые будут отреставрированы за счёт средств из краевого бюджета, располагаются по адресам: ул. Московская, 7а, и ул. Советская, 16.

Ремонтные работы по всем адресам планируется завершить к октябрю.