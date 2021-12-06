В Норильске объявлена актировка

Из-за сильного ветра 6 декабря было разрешено не посещать занятия учащимся первой смены с 1 по 11 классы. Кроме того, по решению руководства Надеждинского металлургического завода, в связи со сложной метеорологической обстановкой, объявлена актировка для дневного и сменного персонала НМЗ, начинающих работу с 08.00. Руководителям организаций, учреждений, а также учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан и работают или обучаются в Центральном районе, и наоборот, также рекомендуется объявить актировку.

Управление ГО и ЧС Норильска напоминает горожанам об осторожности при движении по городу в непогоду и отмечает: «При сильных порывах ветра в условиях штормового предупреждения возможны срывы кровельных листов с крыши здания на ул. Набережной Урванцева, 10А. Граждане, будьте внимательны при передвижении в указанном районе. Не допускайте детей на детские площадки, примыкающие к опасному участку».

Помимо этого, начиная с трёх часов ночи по решению ГИБДД на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель временно запрещено движение всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов № 31, 33 также временно прекращено.