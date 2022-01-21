МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске объявлено штормовое предупреждение по очень сильному ветру

В Норильске объявлено штормовое предупреждение по очень сильному ветру

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В Норильске объявлено штормовое предупреждение по очень сильному ветру

По прогнозам синоптиков, порывы ветра сегодня могут достигать 27 м/с.

В Норильске объявлено штормовое предупреждение по очень сильному ветру

В связи с усилением ветра для школьников 1–11-х классов объявлена актировка. Кроме того, по решению ГИБДД на трассе Норильск-Алыкель был введён временный запрет для движения автотранспорта категории В. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов осуществляется по расписанию. Авиапассажиров в аэропорт будут доставлять на дополнительных автобусах 33-го маршрута. Отправка от Административно-делового центра - по мере накопления пассажиров.

Сильный ветер сопровождается снегом и метелью, что значительно ухудшает видимость на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать скоростной режим и сохранять бдительность. Пешеходам же не стоит пренебрегать световозвращающими элементами на одежде, которые делают их заметными на дороге.

Фото Ирина Яринская
21 января в 13:49 470
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