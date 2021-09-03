В Норильске объявлено штормовое предупреждение
В Норильске объявлено штормовое предупреждение
С 10.00 в городе действует штормовое предупреждение по сильному ветру. Для школьников с первого по 11-е классы, которые учатся во вторую смену, объявлена актировка.
Как сообщает Таймырский ЦГМС, порывы юго-восточного ветра будут достигать 20 м/с, а в отдельных районах - 25 м/с. Воздух прогреется до 11 градусов, ожидается слабый дождь.
Управление ГО и ЧС предупреждает норильчан, что при сильных порывах ветра возможны срывы кровельных листов, в частности с крыши жилого дома по адресу: ул. Набережная Урванцева, 10а.
Кроме того, в районах реки Норильской, озёр Мелкое, Глубокое, Лама из-за шторма запрещён выход маломерных судов.
Также норильчанам напоминают не оставлять открытыми окна и форточки и без лишней надобности не выходить на улицу.