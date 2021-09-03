В Норильске объявлено штормовое предупреждение

Как сообщает Таймырский ЦГМС, порывы юго-восточного ветра будут достигать 20 м/с, а в отдельных районах - 25 м/с. Воздух прогреется до 11 градусов, ожидается слабый дождь.

Управление ГО и ЧС предупреждает норильчан, что при сильных порывах ветра возможны срывы кровельных листов, в частности с крыши жилого дома по адресу: ул. Набережная Урванцева, 10а.

Кроме того, в районах реки Норильской, озёр Мелкое, Глубокое, Лама из-за шторма запрещён выход маломерных судов.

Также норильчанам напоминают не оставлять открытыми окна и форточки и без лишней надобности не выходить на улицу.