В Норильске объявлено штормовое предупреждение

С приходом зимы в городе начались сильные ветра. Сегодня по данным синоптиков порывы ветра будут достигать 20-25 м/с, температура воздуха 0…-5 градусов, метель, днём местами сильный снег.

Для школьников с 1 по 11 класс объявлена актировка. Родители по своему усмотрению могут оставить детей дома.

Автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта.