В Норильске обновят автобусный парк

«Депутаты продолжают работу над корректировкой. Большинство комитетов её рассмотрели и поддержали. Ряд вопросов требует первоочередной поддержки. На это, плюсом к уже внесенному увеличению расходной части, направляются дополнительные средства – 1 млрд 41 млн рублей», - рассказал председатель краевого парламента.

В частности, на поддержку агропромышленного комплекса направляется ещё 200 млн рублей. Дополнительные 100 млн потратят на технологическое обновление краевых учреждений среднего профессионального образования. 57,5 млн из регионального бюджета направят на оборудование для краевого госпиталя ветеранов, 140 млн - на закупку техники для сельского и лесного хозяйства, благоустройства территорий. 100 млн рублей планируется выделить на обновление автобусного парка Норильска.

Корректировку бюджета депутаты рассмотрят на сессии 20 апреля.