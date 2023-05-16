В Норильске обсудили создание института пробации

Под новым для широкой публики термином «пробация» законодатель подразумевает систему мер, направленных на помощь в социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывающих или уже отбывших уголовное наказание, а также на выявление причин рецидивной преступности. Общественная палата Красноярского края совместно с Общественной палатой города Норильска организовала круглый стол по теме: «Участие институтов гражданского общества в оказании содействия органам уголовно-исполнительной системы в реализации Федерального закона от 06.02.2023 №10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».

Участие в круглом столе приняли руководители органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации города Норильска, учреждений уголовно-исполнительной системы, Отдела МВД России по городу Норильску и общественного совета при Отделе, представители Норильской Епархии, бюджетных учреждений и некоммерческих организаций.

В ходе круглого стола рассмотрены вопросы состояния профилактической работы в городе Норильске и создания межведомственной рабочей группы по оказанию содействия пенитенциарной системе города Норильска в реализации Федерального закона, который предусматривает помощь бывшим осужденным в решении проблем с проживанием, получением образования, устройством на работу.

«Несмотря на то, что Федеральный закон вступит в силу только 1 января 2024 года, подготовку к созданию системы для его полноценной реализации необходимо проводить уже сейчас. Социальная адаптация и ресоциализация осужденных – это сложный процесс, требующий не только участия непосредственно учреждений уголовно-исполнительной системы, но и включения в эту деятельность органов местного самоуправления и институтов гражданского общества» - выразил мнение член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев.

«Сегодня в диалоге с участниками круглого стола пришли к решению создать межведомственную рабочую группу, в состав которой войдут представители всех структур и организаций, деятельность которых поможет оперативнее и качественнее решать вопросы социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывающих или отбывших уголовное наказание», - резюмировала обсуждение председатель Общественной палаты Норильска Татьяна Скорик.