В Норильске обсуждается возможность строительства стационарного гидросооружения на реке Норильская

Напомним, ещё в конце октября на комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе решено ввести режим повышенной готовности в связи с маловодностью реки. Это позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки, отмечали специалисты. Подобные меры уже предпринимались в 2013, 2016 и 2018 годах. В октябре же ответственные службы начали меры по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации. Параллельно информацию о ситуации направили губернатору Красноярского края, региональному правительству, в Заксобрание, а также в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.

На днях к этой теме вернулись в администрации города, где прошло профильное совещание, в ходе которого Руслан Аллаяров, начальник управления ГОиЧС Норильска, отметил, что мониторинг уровня воды в реке продолжается. По данным НТЭК, уровень воды для ограничения водопотребления - 11,5 м, уровень остановки насосов – 11 м.

- Сегодня на первом водозаборе уровень - 12,96 м, что даёт свободный запас в 1,46 м, – пояснил он.

Он также сообщил, что на Норилке и озере Мелком толщина льда – 25- 30 см, на реке на поверхность льда выдавливается вода, практически весь берег обводнён и покрыт слоем неутрамбовавшегося снега. Такие условия не подходят для выпуска снегоходов и иной техники на лёд.

Как в свою очередь заметил Сергей Липин, директор НТЭК, уровень воды пока стабилизирован, но предложил продолжить мониторинг: «Острой необходимости по стеснению реки пока нет, но к этому надо готовиться».

По сообщению Артёма Парежева, начальника отдела теплоэнергетики управления городского хозяйства администрации Норильска, город уже подготовил перечень документов для получения муниципалитетом решения о предоставлении водного объекта в пользование для проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов на р. Норилка для последующего возведения низководной каменно-набросной запруды, если такая необходимость всё же возникнет.

- Эти документы направлены для предварительного рассмотрения в территориальный отдел водных ресурсов по Красноярскому краю Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов; в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, а также они должны быть согласованы с Минстроем региона, поскольку река Норилка (Талая, Норильская) находится в границах города. Также необходимо оценить воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания в связи с возможным строительством и эксплуатацией запруды, данный вопрос прорабатывается с Енисейским филиалом ФГБУ «Главрыбвод». Когда всё согласуем, потребуется заключить контракт на производство работ, - пояснил он.

Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы Норильска, резюмируя итоги обсуждения, отметил, что важно решать проблему сегодня, не дожидаясь опасной ситуации:

- Взятие реки в пользование на пять лет позволит нам самостоятельно принимать решения по стеснению русла. Если в будущем уровень воды будет резко снижаться, а мы не выполним эти работы, нам придётся эвакуировать население Центрального района. Так что мы идём по пути соблюдения законодательства, и пусть предстоят расходы, главное, чтобы население не пострадало. Понимая важность вопроса, мы привлекаем к работе научные институты, которые помогут решить проблему снабжения горожан питьевой водой.