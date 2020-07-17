В Норильске опровергли отставку мэра, просившего краевые власти помочь в борьбе с COVID-19

Информация о досрочной отставке Рината Ахметчина появилась в Telegram-каналах. Мэр Норильска Ринат Ахметчин, ранее обратившийся к краевым властям с просьбой направить в заполярный город дополнительные силы медиков для борьбы с коронавирусом, не подписывал заявления об отставке. Об этом ТАСС сообщили в управлении общественных связей администрации Норильска.

Информация о досрочной отставке Ахметчина появилась ранее в Telegram-каналах. В них сообщается, что мэр якобы в четверг вечером передал в Горсовет заявление о досрочной отставке, сессия Горсовета пройдет 22 июля.

«Никакого заявления не было. На текущий момент эта информация – фейк», - сказал собеседник агентства.

Председатель Городского совета депутатов Норильска Александр Пестряков сообщил ТАСС, что заявление в Горсовете не зарегистрировано, хотя неофициально разговоры об этом идут.

«22 июля никакую сессию собрать мы не сможем - даже теоретически кворума не будет, поскольку многие депутаты сейчас не в Норильске», - пояснил он, отметив, что по графику ближайшее заседание - 22 сентября 2020 года.

В свою очередь, первый вице-губернатор края - руководитель администрации губернатора региона Сергей Пономаренко сообщил ТАСС, что информация о заявлении Ахметчина поступала в администрацию губернатора, но он пока не говорил с главой Норильска и не осведомлён о деталях.

«Нам вчера об этом в территориальное управление (управление территориальной политики губернатора края - прим. ТАСС) сообщил начальник управления делами администрации города Норильска. Соответственно, информация у меня от территориального управления, что соответствующее заявление мэром подано в Городской совет», - сообщил ТАСС Пономаренко.

55-летний Ринат Ахметчин в сентябре 2017 года на сессии Горсовета Норильска был избран мэром города. До своего избрания с 2008 по 2017 года был гендиректором компании «Норильский промышленный транспорт», а до этого работал в структурах Заполярного филиала «Норильского никеля». В июне этого года, после разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3, Следственный комитет возбудил в отношении мэра уголовное дело по обвинению в халатности.