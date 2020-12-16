В Норильске открыли IT-Куб

Норильский IT-Куб стал филиалом Красноярского детского технопарка «Кванториум», генеральный директор которого Сергей Кениг вместе с заместителем Андреем Климиком прилетели на открытие. Кстати, наш город единственный в крае, где появился свой IT-Куб. Проект реализовали при поддержке краевого министерства образования, Агентства развития Норильска и городской администрации, представители которых стали почётными гостями праздника. Они и дали символический старт первому занятию Центра по направлению VR/AR – виртуальная и дополненная реальность, которое провела один из наставников IT-Куб.Норильск Анна Толкачева - медиахудожник, исследователь, разработчик, участник международных проектов и выставок.

IT-Куб.Норильск - часть федеральной сети центров для учащихся 1-11-х классов в рамках национального проекта «Образование». Ребята занимаются по программам, направленным на ускоренное усвоение актуальных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Список партнёров сети весьма впечатляет: Яндекс.Лицей, сетевая академия CISCO, Кодвардс, Алгоритмика, АЛРИИ, Samsungи другие лидеры IT-индустрии.

Набор в Центр начался ещё в августе, сейчас продолжаются онлайн-занятия с наставниками. Учеников в IT-Куб.Норильск начнут принимать после снятия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. Ежегодно здесь планируют бесплатно обучать более 400 детей и подростков по направлениям: мобильная разработка, программирование на Python, системное администрирование, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, основы алгоритмики и логики, кибергигиена и основы программирования.

Центр цифрового творчества после масштабных ремонтных работ располагается в части помещений 3-го и 4-го этажей Норильского техникума промышленных технологий и сервиса по адресу: ул. 50 лет Октября, дом 10.