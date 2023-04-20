В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»

«Севергранд» построен в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Нежилое здание в самом центре Норильска Самвел Антонян реконструировал в трёхэтажный гостиничный комплекс. Отель предлагает гостям 25 номеров четырёх категорий: «Стандарт», «Джуниор сюит», «Супериор» и «Люкс». В конце прошлого года на первом этаже комплекса свои двери распахнул ресторан грузинской кухни «Пепела», а к осени планируется открыть ещё и лобби-бар.

«Первые гости заехали к нам 28 марта. Отзывы от постояльцев мы получаем очень приятные. Конечно, людям нравится свежий современный ремонт, хорошая отделка номеров, мягкие полотенца, качественное постельное бельё, красивая дорогая мебель — вся она, кстати, сделана для «Севергранда» на заказ, — рассказывает Надежда Ефанова, управляющая гостиничным комплексом. — Нашим гостям мы предлагаем комфортные номера, сервис премиум-уровня и тёплое арктическое гостеприимство. В стоимость проживания включены завтраки в ресторане «Пепела».

Режим АЗРФ даёт возможность бизнесу пользоваться налоговыми льготами и преференциями. Так, предполагается, что в течение срока действия инвестиционного соглашения владельца нового норильского отеля с КРДВ (10 лет) общая налоговая нагрузка по инвестпроекту будет снижена в 1,5 раза.

«Совместно с коллегами на постоянной основе собираем обратную связь от предпринимателей в регионах и инициируем донастройку механизмов, ликвидируя препятствия и повышая эффективность мер поддержки в рамках режима Арктической зоны РФ. Одна из самых значимых мер поддержки для резидентов, которые создают новые рабочие места, — это уплата затрат по исчисленным страховым взносам за счёт средств субсидии. Конечная нагрузка по страховым взносам для крупного бизнеса составляет 7,5% и 3,25% — для малого и среднего. Это позволяет резидентам АЗРФ предлагать более высокую конкурентную заработную плату или обеспечивать иные стимулы для привлечения квалифицированных кадров», — сообщил заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков.

По информации КРДВ, сегодня инвестиционную деятельность в Арктической зоне РФ ведут более 590 резидентов, которые уже вложили в реализацию проектов 77 млрд рублей и создали свыше 6,6 тысячи рабочих мест. Отметим, что открытие нового отеля позволило создать порядка 20 новых рабочих мест.

«Норильские предприниматели активно интересуются возможностями, которые даёт Арктическая зона. Представители коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели регулярно обращаются в Агентство развития Норильска за информацией и помощью в оформлении пакета документов для подачи заявки на включение в реестр резидентов. Причём консультируем мы не только местных предпринимателей, но и иногородних, рассматривающих перспективу релокации бизнеса», — отмечает первый заместитель директора АРН Роман Кулян.

По всем вопросам, связанным с АЗРФ, норильские предприниматели могут обращаться в Агентство развития Норильска по номеру (3919) 456-817.