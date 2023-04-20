МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»

В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»

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В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»

Отель открыл индивидуальный предприниматель Самвел Антонян, который имеет статус резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ).

В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»В Норильске открылся первый частный отель «Севергранд»

«Севергранд» построен в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Нежилое здание в самом центре Норильска Самвел Антонян реконструировал в трёхэтажный гостиничный комплекс. Отель предлагает гостям 25 номеров четырёх категорий: «Стандарт», «Джуниор сюит», «Супериор» и «Люкс». В конце прошлого года на первом этаже комплекса свои двери распахнул ресторан грузинской кухни «Пепела», а к осени планируется открыть ещё и лобби-бар.

«Первые гости заехали к нам 28 марта. Отзывы от постояльцев мы получаем очень приятные. Конечно, людям нравится свежий современный ремонт, хорошая отделка номеров, мягкие полотенца, качественное постельное бельё, красивая дорогая мебель — вся она, кстати, сделана для «Севергранда» на заказ, — рассказывает Надежда Ефанова, управляющая гостиничным комплексом. — Нашим гостям мы предлагаем комфортные номера, сервис премиум-уровня и тёплое арктическое гостеприимство. В стоимость проживания включены завтраки в ресторане «Пепела».

Режим АЗРФ даёт возможность бизнесу пользоваться налоговыми льготами и преференциями. Так, предполагается, что в течение срока действия инвестиционного соглашения владельца нового норильского отеля с КРДВ (10 лет) общая налоговая нагрузка по инвестпроекту будет снижена в 1,5 раза.

«Совместно с коллегами на постоянной основе собираем обратную связь от предпринимателей в регионах и инициируем донастройку механизмов, ликвидируя препятствия и повышая эффективность мер поддержки в рамках режима Арктической зоны РФ. Одна из самых значимых мер поддержки для резидентов, которые создают новые рабочие места, — это уплата затрат по исчисленным страховым взносам за счёт средств субсидии. Конечная нагрузка по страховым взносам для крупного бизнеса составляет 7,5% и 3,25% — для малого и среднего. Это позволяет резидентам АЗРФ предлагать более высокую конкурентную заработную плату или обеспечивать иные стимулы для привлечения квалифицированных кадров», — сообщил заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков.

По информации КРДВ, сегодня инвестиционную деятельность в Арктической зоне РФ ведут более 590 резидентов, которые уже вложили в реализацию проектов 77 млрд рублей и создали свыше 6,6 тысячи рабочих мест. Отметим, что открытие нового отеля позволило создать порядка 20 новых рабочих мест.

«Норильские предприниматели активно интересуются возможностями, которые даёт Арктическая зона. Представители коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели регулярно обращаются в Агентство развития Норильска за информацией и помощью в оформлении пакета документов для подачи заявки на включение в реестр резидентов. Причём консультируем мы не только местных предпринимателей, но и иногородних, рассматривающих перспективу релокации бизнеса», — отмечает первый заместитель директора АРН Роман Кулян.

По всем вопросам, связанным с АЗРФ, норильские предприниматели могут обращаться в Агентство развития Норильска по номеру (3919) 456-817.

20 апреля в 13:00 5450
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