В Норильске открывается дополнительный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции

С понедельника по пятницу пункт на ул. Кирова, 19 (кабинет № 209) будет работать с 08.00 до 17.00. А с 1 декабря поставить прививку можно будет и в выходные: в субботу — с 09.00 до 16.00, в воскресенье — с 10.00 до 16.00.

График работы остальных прививочных кабинетов в поликлиниках остаётся прежним.

Также во всех пунктах можно привиться повторно, но не ранее чем через шесть месяцев после полной первичной вакцинации против коронавирусной инфекции, напоминают медики.

Для всех жителей региона работает горячая линия — 122, по которой можно сообщить о проблемах, связанных с оказанием помощи больным COVID-19 или с вакцинацией.