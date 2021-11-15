В Норильске открывается лаборатория современной фотографии

Первый блок курса был ориентирован на художников, второй – на фотографов. Опытные и начинающие норильские авторы станут участниками фотолаборатории «Белое поле».

Белое поле – метафора нашего времени, когда общественные изменения заставляют отказываться от планов и ставят вопрос о начале нового пути. Каждому участнику творческой лаборатории предстоит показать своё отношение к заданной теме через фотографии в контексте медиаискусства. Авторы попробуют уйти от классической презентации фотографии и создать новые формы повествования, поработав с разными способами печати, доступными в Норильске, и форматами представления визуального материала (например, zine).

Куратором лаборатории современной фотографии станет Сергей Потеряев, фотограф и художник из Екатеринбурга, работающий с инсталляцией, видео и звуком. Участник арт-резиденций в Варшаве, Дрездене, Клайпеде, Калининграде, Екатеринбурге и Норильске, чьи персональные выставки проходили в городах России, Германии, Литвы и Австрии.

19 ноября в креативном пространстве (ул. Комсомольская, 33а, бывшая типография) пройдёт встреча с Сергеем Потеряевым для всех желающих. Автор познакомит собравшихся со своими фотографическими практиками, в которых он затрагивает тему ландшафта как социокультурного явления, и расскажет о принципах работы лаборатории «Белое поле».

Участниками лаборатории станут 15 фотографов, портфолио которых отберёт преподаватель курса. Ссылки на портфолио или аккаунт в Instagram, 10–15 фотографий, объединённых одной темой, а также контактную информацию нужно направить на email domashka.aki@gmail.com до 18 ноября.

20–21 ноября Сергей Потеряев проведёт портфолио-ревю и определит задачу для каждого участника лаборатории.

С 22 ноября по 12 декабря норильские фотографы будут обсуждать детали проектов с куратором лаборатории в online-формате на совместных и индивидуальных видеоконференциях.

Практическим итогом образовательного блока станет выставка творческих работ участников фотолаборатории. Её открытие запланировано на 19 декабря.