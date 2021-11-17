В Норильске отметили лучших участковых

В этот день Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил Инструкцию участковому надзирателю. Однако история службы имеет более глубокие корни: отчасти функции участкового уполномоченного в Российской империи в разное время выполняли квартальные и околоточные надзиратели, становые приставы, полицейские урядники и другие должностные лица.

Сегодня во всех районах Норильска службу несут 40 участковых уполномоченных полиции. Именно они проводят колоссальную работу практически по всем важным направлениям: профилактике бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Помощь с трудоустройством, налаживание нормального быта, ресоциализация граждан, освободившихся из мест лишения свободы или находящихся под административным надзором, – это лишь малая часть обязанностей участковых.

С начала года участковыми полицейскими Норильска раскрыто и выявлено 189 преступлений. Они установили 14 человек, находящихся в розыске, зафиксировали 3935 административных правонарушений, рассмотрели более 10 тысяч заявлений и сообщений граждан. На профилактическом учёте у участковых состоит почти 1300 норильчан, преступивших закон, с ними регулярно проводится индивидуальная работа.

В праздничный день лучших участковых Норильска поощрили за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и достойные показатели в оперативно-служебной деятельности. Благодарственными письмами, почётными грамотами и ценными подарками отмечены 12 стражей порядка.