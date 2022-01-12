В Норильске ожидаются отключения теле- и радиосигнала

С графиком работ норильчане могут ознакомиться на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала», в «кабинете телезрителя», а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

13 января с 08.00 до 15.00 будут отключены Ретро FM (Retro FM), Ретро Фм – Норильск, Дельта.

17 января с 08.00 до 15.00 будут недоступны следующие радиостанции: Радиостанция РАДИО, ГОРОД_ Авторадио, Радио "Северный город", Европа Плюс, Ретро FM (Retro FM), Ретро Фм -Норильск, Радио ВЕРА, Русское Радио, Радио России, Маяк, Вести FM, РАДИО-ЛЮБОВЬ, Дельта, Радио Шансон, Радио Искатель, Радио Дача, Новое радио, Радио Энергия FM, Русская волна и Дорожное радио.

19 января также с 08.00 до 15.00 будут отключены Радиостанция РАДИО ГОРОД_ Авторадио, Радио "Северный город", Европа Плюс, Русское Радио и РАДИО-ЛЮБОВЬ.

Специалисты телерадиоцентра приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению теле- и радиовещания.