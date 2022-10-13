В Норильске пересмотрят муниципальные программы в области экологии и благоустройства

Так, по программе «Экология и охрана окружающей среды» по результатам торгов было сэкономлено почти 35 млн рублей. Высвободившиеся средства направлены на ликвидацию около 20 тысяч кв.м. несанкционированных свалок по предписаниям надзорных органов.

С муниципальной программы «Благоустройство территории» будет снято более 64,3 млн рублей. Значительная часть невостребованных средств также образовалась в результате проведения конкурсных процедур. При этом ряд запланированных работ по тем или иным причинам перенесут на более поздний срок, а на отдельные мероприятия денег из городской казны потратят, напротив, больше, чем планировалось. Так, на следующий год переносится порядка 25,5 млн рублей, которые планировалось направить в этом году на ремонт памятника-мемориала «Чёрный тюльпан» – это обусловлено тем, что проектирование работ с прохождением госэкспертизы затянулось. Около 24,8 млн рублей снимается с мероприятий по устройству ограждений и освещения на территории городского кладбища – подрядчиков на эти работы не нашлось.

При этом около 1,2 млн рублей дополнительно направят на оплату работ по благоустройству межквартального проезда от ул. Бауманская к дому № 13 по ул. Полярная.

Обсудив указанные изменения, члены депутатской комиссии по городскому хозяйству рекомендовали учесть их при корректировке бюджета Норильска на 2022 год на ближайшей сессии городского Совета.