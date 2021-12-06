В Норильске планируется построить экотехнопарк замкнутого цикла для отходов

В Красноярском крае проект территориальной схемы обращения с отходами выставлен на общественные обсуждения. Ознакомиться с ним могут все желающие на сайте Минэкологии региона http://www.mpr.krskstate.ru/page13552/page15634

«Актуализированная территориальная схема размещения отходов учитывает территориальные и климатические особенности региона. Согласно документу, к 2030 году весь объём отходов на территории края будет сортироваться. Полезные фракции будут перерабатываться. Таким образом, мы планируем сократить количество отходов, размещаемых на полигонах», - сообщил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В схеме пересмотрен перечень перспективных объектов в сфере обращения с отходами, будет оптимизирована схема потоков мусора от источника их образования до объектов инфраструктуры.

В Норильске и Назарове планируется построить экотехнопарки замкнутого цикла работы с отходами. Кроме того, в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология» в Норильске, Красноярске, Канске, Назарове, Лесосибирске возведут объекты по утилизации вторсырья, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Общественное обсуждение проекта территориальной схемы продлится до 30 декабря. Свои замечания и предложения жители региона могут направлять по адресу: 660009, Красноярский край, Красноярск, ул. Ленина, 125 или по электронной почте lahonina@mpr.krskstate.ru в письменном виде и (или) на электронном носителе.