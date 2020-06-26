В Норильске почти 300 заболевших коронавирусом

По данным на 26 июня, в городе зарегистрировано 299 случаев заболевания Covid-19, плюс 26 за сутки. Выздоровевших на отчётную дату 86 человек. На карантине находятся 268 горожан, взяты за последние сутки 16, сняты с карантина 64.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции: 8 (3919) 43-71-57.

Общее число заболевших в Красноярском крае увеличилось за день на 149 человек, теперь их 8 331. За сутки вылечились 95 граждан, всего победивших болезнь в регионе 3 401. Число умерших от коронавируса увеличилось на восемь, всего с начала эпидемии их было 107.