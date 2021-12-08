В Норильске почтили память павших защитников Родины

В честь памятной даты представители Общественного совета при Норильском ОМВД, Молодёжного центра, местного отделения «Боевого братства», городского Совета ветеранов войны и труда, а также Молодёжного парламента при Норильском Совете депутатов собрались, чтобы почтить память погибших минутой молчания и возложить цветы к мемориалу.

Перед собравшимися выступил председатель городского Совета ветеранов войны и труда, член Общественного совета при Норильском Валерий Шабурин. Он отметил, что этот день всегда будет напоминать о воинской доблести и великом подвиге российских и советских солдат:

«День Неизвестного Солдата — один из поминальных дней в России, сегодня мы вспоминаем всех солдат и офицеров Советской армии, чьи имена нам до сих пор неизвестны. Конечно, необходимо, чтобы каждый погибший солдат был погребён с воинскими почестями».

Отметим, что День Неизвестного Солдата был установлен в 2014 году по инициативе общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» после проведения одноимённой акции. С тех пор в России проходят мероприятия, посвящённые памяти пропавших без вести и безымянных воинов, отдавших свою жизнь за Родину. Дата была выбрана неслучайно, ведь именно 3 декабря в 1966 году, в честь празднования 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, с 41 километра Ленинградского шоссе, где находилось групповое захоронение воинов Советской армии, были перенесены останки неизвестного бойца и с почестями захоронены в Александровском саду у стены Кремля.

«Память о подвигах военных лет должна храниться в сердцах каждого из нас. Задача нашего поколения — не допустить забвения героев, благодаря которым мы живём под мирным небом», — отметил на церемонии член местного политсовета норильского отделения партии «Единая Россия» Роман Потапенко.