В Норильске почтили память соотечественников, погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе

Инициатором акции выступило местное отделение ветеранов «Боевое братство». В памятном мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, горожане, представители молодёжных и общественных организаций. С приветствием к собравшимися обратились председатель Норильского отделения «Боевого братства» Валерий Шабурин и священник храма Святителя Луки архиепископа Красноярского Павел Бочков.

«Почти три десятилетия назад произошло страшное событие в истории нашей Родины - первая чеченская война. Наша страна потеряла сотни молодых ребят и опытных командиров. Все они были чьими-то братьями, сыновьями и отцами, которые в трудное для страны время отдали свои жизни во имя мира и целостности государства. Молодое поколение должно помнить историю страны, и долг каждого россиянина – чтить подвиги защитников Отечества», - сказал Валерий Шабурин.

Память тех, кто не вернулся домой, участники митинга почтили минутой молчания. В завершении акции пришедшие возложили цветы к мемориалу «Чёрный тюльпан».