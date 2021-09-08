В Норильске подвели первые итоги большой уборки
В Норильске подвели первые итоги большой уборки
За весну и лето от строительного мусора и металлолома расчистили более 750 тысяч кв. м территории Большого Норильска. Предполагается, что программа по благоустройству промышленных зон будет работать круглогодично. Проект рассчитан на десять лет, и «Норникель» выделяет на него более 40 млрд рублей.
Сейчас в рамках программы «Чистый Норильск» разобрали и демонтировали 64 аварийные постройки - гаражи и другие здания, приспособленные под производственные нужды, собрано около 73 тысяч тонн строительного мусора. Только на территории, прилегающей к Надеждинскому металлургическому заводу, расчистили участки площадью около 250 тысяч кв. м. Далее специалисты займутся утилизацией собранных отходов и демонтажем ветхих сооружений.
«Среди прочего вывезено более 5000 тонн металлолома. Мы готовим его к транспортировке на материк, сдаче и переработке», - пояснил начальник управления по работе с территориями и благоустройству производственного департамента Заполярного филиала «Норникеля» Андрей Радунцев.
В большой уборке задействовано около тысячи человек и 12 подрядных организаций. Также компания закупила целый парк специальной техники - бульдозеры, экскаваторы и грузовые автомобили. Они делались по спецзаказу - это универсальные машины с многофункциональным навесным оборудованием. На них можно установить гидроножницы, гидромолот, высокие стрелы и ковши, которыми можно дробить бетон.