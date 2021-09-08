В Норильске подвели первые итоги большой уборки

Сейчас в рамках программы «Чистый Норильск» разобрали и демонтировали 64 аварийные постройки - гаражи и другие здания, приспособленные под производственные нужды, собрано около 73 тысяч тонн строительного мусора. Только на территории, прилегающей к Надеждинскому металлургическому заводу, расчистили участки площадью около 250 тысяч кв. м. Далее специалисты займутся утилизацией собранных отходов и демонтажем ветхих сооружений.

«Среди прочего вывезено более 5000 тонн металлолома. Мы готовим его к транспортировке на материк, сдаче и переработке», - пояснил начальник управления по работе с территориями и благоустройству производственного департамента Заполярного филиала «Норникеля» Андрей Радунцев.

В большой уборке задействовано около тысячи человек и 12 подрядных организаций. Также компания закупила целый парк специальной техники - бульдозеры, экскаваторы и грузовые автомобили. Они делались по спецзаказу - это универсальные машины с многофункциональным навесным оборудованием. На них можно установить гидроножницы, гидромолот, высокие стрелы и ковши, которыми можно дробить бетон.