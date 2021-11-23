В Норильске подвели предварительные итоги переписи населения

14 ноября закончилась Всероссийская перепись населения. На сегодняшний день имеются только предварительные данные. Окончательные результаты будут опубликованы Росстатом в декабре 2022 года, после проверки, одна из основных задач которой — исключить возможных «двойников».

Сейчас, по предварительным данным, в Норильске проживают и находятся на работе вахтовым методом порядка 189 тыс. человек (мужчин — 55%, женщин — 45%). Средняя продолжительность жизни в Норильске составляет 71,3 года (в Красноярске — 71,4 года), и это очень хороший показатель.

Перепись на портале «Госуслуги» прошли почти 69 тыс. человек, а ещё 120 тыс. граждан передали данные статистам. В мероприятии участвовали 325 переписчиков и 54 контролёра.

- Этим людям в непростое время пришлось поработать не только переписчиками, но и психологами. Некоторые люди боялись открывать двери и не желали давать сведения о себе. Волевым усилием переписного персонала мероприятие прошло успешно. К каждому человеку был найден подход. Задача выполнена. За это каждому переписчику отдельная благодарность, — поблагодарил статистов Сергей Сурмай, уполномоченный по вопросам переписи в городе Норильске.

Труд переписчиков не пройдёт даром. По результатам мероприятия будет выстроен десятилетний план развития региона и страны в целом. Хотя данные и обезличены, в целом картина для экономического анализа будет ясна.

– Отказались от переписи всего около 2–3% населения. А в целом жители города шли на контакт охотно. Не обошлось и без чаепитий. Спасибо нашим бабушкам за их вкусное варенье, — на такой позитивной ноте закончил пресс-конференцию Сергей Сурмай.