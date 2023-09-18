В Норильске появилась первая площадка для игры в панна-футбол

Большая трёхлетняя работа по созданию комфортного дворового пространства для жителей домов № 8, 10, 10а по ул. Талнахской и домов № 13 и 15 по ул. Ветеранов завершена. Проект, реализованный Агентством развития Норильска (АРН) совместно с администрацией города и компанией «Норникель», был запущен в 2020 году. Территорию для благоустройства определили в ходе конкурса. А активное участие в реализации проекта принимали жители многоэтажек. Именно жильцы решали вопросы наполнения дворового пространства, помогали обустраивать и озеленять его.

Так, в рамках проекта здесь были организованы зоны для отдыха и занятий спортом детей и взрослых, обустроены велодорожки и велопарковка, спортивная площадка с уличными тренажёрами и зоной workout, смонтировано безопасное покрытие, восстановлены бордюрные ограждения, установлены семейные качели, скамейки и урны, в том числе для уборки за питомцами, обустроены парковочные места со станциями для предпускового электроподогрева двигателей, выполнено озеленение территории. Изюминка дворовой территории – арт-объект «Жираф» (топиарная фигура). На примере пилотной территории продемонстрирован комплексный подход к формированию комфортных дворов.

Ярким финалом проекта «Комфортный двор» стало состоявшееся 17 сентября торжественное открытие площадки на Талнахской, 8, по соседству с основным дворовым пространством.

Здесь установили современные беседки, разбили газоны, смонтировали безопасное покрытие, несколько спортивных снарядов для детей и коробку для панна-футбола – разновидности уличного футбола, в котором участвуют два игрока. Цель этой активно набирающей популярность игры – за пару минут не только забить как можно больше голов в ворота соперника, но и пытаться пробросить мяч ему между ног: в этом случае пробросивший либо сразу побеждает, либо получает двойные очки.

«Площадка получилась качественной, детвора уже облюбовала каждый уголок и с радостью осваивает новое направление футбола, – отметил специалист направления «Развитие городской среды» АРН Борис Смирнов. – Открытием этой площадки мы завершаем большой проект. Команда Агентства развития Норильска глубоко признательна жителям домов за неравнодушие. В процессе реализации проекта сформировалось сплочённое сообщество активных жителей, которые нам очень помогали. И мы надеемся на дальнейшее партнёрство с горожанами в вопросах развития городской среды».

«Очень рада, что этот замечательный проект, инициированный Агентством развития Норильска, реализован. Поздравляю жителей домов, юных и взрослых, с появлением новой современной площадки. Надеюсь, она будет всегда вас радовать и вы будете её беречь», – подчеркнула Татьяна Шульгина, и. о. директора управления жилищно-коммунального хозяйства.

Открытие дворовой площадки на Талнахской, 8, стало настоящим праздником спорта для местной детворы. Сначала состоялся мастер-класс по владению мячом и направлению «панна», а затем прошёл первый дворовый мини-турнир по панна-футболу. На участие в нём записались двадцать мальчишек.